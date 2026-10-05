Βίντεο: Έκαναν “σούζες” και τραβούσαν βίντεο για τα social media

Δύο οδηγούς με μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού ταυτοποίησαν οι Αρχές, έπειτα από εξέταση βίντεο που είχαν δημοσιοποιηθεί στα social media.

Στο υλικό που δημοσίευαν στα social media, οι οδηγοί εμφανίζονταν να κινούνται με υψηλές ταχύτητες σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, να κάνουν «σούζες» και να παραβιάζουν την διπλή διαχωριστική γραμμή, δημιουργώντας κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Η έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός 25χρονου Έλληνα και ενός 35χρονου αλλοδαπού. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Η ανάλυση των βίντεο στα social media

Την ταυτοποίηση πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι αξιοποίησαν και ανέλυσαν το δημόσια αναρτημένο βιντεοληπτικό υλικό.

Στα βίντεο καταγράφονταν οι δύο μοτοσυκλετιστές σε οδικούς άξονες της Αττικής, μεταξύ των οποίων η λεωφόρος Κηφισίας, η λεωφόρος Βουλιαγμένης και η λεωφόρος Αθηνών. Οι οδηγοί φέρονται να ανέπτυσσαν μεγάλες ταχύτητες, να πραγματοποιούσαν επικίνδυνους ελιγμούς και να εκτελούσαν «σούζες».

Η παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής περιλαμβάνεται στα στοιχεία που εξετάστηκαν από τις Αρχές, καθώς από την οδηγική συμπεριφορά που αποτυπώθηκε στο υλικό προέκυπτε κίνδυνος για άλλους οδηγούς και χρήστες των δρόμων.

Κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα του 35χρονου

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του 35χρονου αλλοδαπού.

Η δικογραφία σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών και πρόκειται να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.