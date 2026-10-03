Είχαν Άγιο οι επιβάτες δυο αυτοκινήτων που συγκρούστηκαν στην Κόρινθο

Σοβαρό τροχαίο στο Δέλτα Κορίνθου με σύγκρουση δύο αυτοκινήτων που έγιναν άμορφες μάζες σιδερικών.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου για τον απεγκλωβισμό τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του korinthostv.gr, το σοκαριστικό τροχαίο συνέβη όταν συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Δέλτα

Το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία, κατά τη διάρκεια της οποίας προσέκρουσε και έκοψε τέσσερις κολώνες.

Στο εσωτερικό του οχήματος βρίσκονταν δύο άτομα εγκλωβισμένα.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν επί τόπου για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τους επιβάτες των αυτοκινήτων στο νοσοκομείο Κορίνθου.