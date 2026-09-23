Ειδικά Φύλλα Πορείας: Τι σημαίνουν τα SMS σε 100.000 εφέδρους

Το ΓΕΣ συνεχίζει έως τον Νοέμβριο την ψηφιακή επικαιροποίηση της εφεδρείας

Περισσότεροι από 100.000 έφεδροι έχουν λάβει μέσω gov.gr ειδοποίηση για Ειδικά Φύλλα Πορείας (ΕΦΠ). Αρκετοί πολίτες έχουν μπερδευτεί για την σημασία αυτής της διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, η ειδοποίηση αφορά την επικαιροποίηση των στοιχείων της εφεδρείας και όχι κήρυξη επιστράτευσης.

Οι αποστολές γίνονται σε όλη τη χώρα και αναμένεται να συνεχιστούν έως τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η εμφάνιση SMS από το GOVGR, που παραπέμπουν σε έγγραφο της Επιστρατεύουσας Αρχής, προκάλεσε ερωτήματα σε χιλιάδες παραλήπτες. Ειδικότερα, ιδιαίτερη ανησυχία δημιούργησαν οι αναφορές «Επιστρατεύουσα Αρχή», «Στρατιωτικός Αριθμός» και «Φύλλο Πορείας», ιδίως για πολίτες που είχαν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία πριν από πολλά χρόνια.

Οι στρατιωτικές αρχές καθησυχάζουν τους πολίτες και απορρίπτουν τις φήμες περί άμεσης κινητοποίησης.

«Δεν πρόκειται για επιστράτευση, ούτε γίνεται πόλεμος», όπως αναφέρουν στρατιωτικές πληροφορίες. Αντίστοιχη είναι και η απάντηση που μεταφέρουν οι αρμόδιες αρχές στους πολίτες: «Όχι, δεν πρόκειται για επιστράτευση, δεν γίνεται πόλεμος».

Τι αφορούν τα Ειδικά Φύλλα Πορείας

Τα ΕΦΠ αποστέλλονται σε εφέδρους, μεταξύ άλλων σε ηλικίες 30, 40 και 50 ετών, ώστε να επιβεβαιωθούν ή να διορθωθούν στοιχεία που διατηρούν οι στρατιωτικές αρχές. Η καταγραφή αφορά την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, τη στρατιωτική ειδικότητα και τυχόν δεδομένα υγείας που μπορεί να έχουν μεταβληθεί.

Οι παραλήπτες καλούνται να ελέγξουν αν τα στοιχεία τους είναι ακριβή και, όπου απαιτείται, να γνωστοποιήσουν αλλαγές. Στόχος αυτής τηε διαδικασίας είναι η ορθή επιστρατευτική τοποθέτηση κάθε εφέδρου και η ενημέρωση του ψηφιακού αρχείου της εφεδρείας.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η παραλαβή ενός Ειδικού Φύλλου Πορείας δεν αποτελεί εντολή άμεσης παρουσίασης σε στρατιωτική μονάδα. Αντίθετα, πρόκειται για διοικητική διαδικασία ενημέρωσης και καταγραφής, που εντάσσεται στη συνολική αναμόρφωση της εφεδρείας.

Πράσινο και λευκό ΕΦΠ: Τι δείχνει κάθε χρώμα

Μέσω του ΕΦΠ, οι έφεδροι ενημερώνονται και για την κατηγορία στην οποία υπάγονται. Το πράσινο φύλλο πορείας αφορά όσους εντάσσονται άμεσα στην εφεδρεία, ενώ το λευκό αφορά πολίτες σε καθεστώς διαθεσιμότητας, οι οποίοι μπορούν να κληθούν εφόσον υπάρξει σχετική ανάγκη.

Η χρωματική αυτή διάκριση δεν αλλάζει τον χαρακτήρα της τρέχουσας διαδικασίας. Το έγγραφο ενημερώνει για την επιστρατευτική κατάσταση του πολίτη και δεν συνιστά, από μόνο του, πρόσκληση για άμεση κατάταξη ή παρουσίαση.

Γιατί οι ειδοποιήσεις φτάνουν πλέον στο κινητό

Η διαδικασία επικαιροποίησης είχε εφαρμοστεί και το 2023, όταν τα Ειδικά Φύλλα Πορείας αποστέλλονταν μέσω ΕΛΤΑ. Η χρήση ταχυδρομικών διευθύνσεων, όμως, είχε δημιουργήσει δυσκολίες, καθώς αρκετοί έφεδροι είχαν αλλάξει κατοικία και τα έγγραφα δεν έφταναν στον τελικό παραλήπτη.

Πλέον, η ενημέρωση γίνεται κατά κύριο λόγο ψηφιακά. Ο έφεδρος λαμβάνει SMS στο κινητό του με ασφαλή σύνδεσμο, ο οποίος οδηγεί στην πλατφόρμα της αρμόδιας επιστρατεύουσας αρχής. Το ΓΕΣ έχει προγραμματίσει νέες αποστολές ΕΦΠ και για τον Νοέμβριο.

Η «Ατζέντα 2030» και ο στόχος των 150.000 ενεργών εφέδρων

Η ψηφιακή ανανέωση των στοιχείων συνδέεται με την «Ατζέντα 2030» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αναλυτικότερα, ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία δύναμης 150.000 ενεργών εφέδρων και τη διαμόρφωση ενός «στρατού πολιτών», με προσωπικό που διατηρεί εκπαίδευση και επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στον σχεδιασμό αυτό περιλαμβάνεται η ενεργός εθελοντική εφεδρεία. Παράλληλα, χιλιάδες πολίτες εγγράφονται μέσω της σχετικής εφαρμογής του gov.gr, επικαιροποιώντας τα δεδομένα τους και δηλώνοντας μεταβολές όπως αλλαγή τόπου διαμονής ή ζητήματα υγείας.

ΚΕΜΕΦ σε Αυλώνα, Λιτόχωρο και Νάουσα

Για τη μετεκπαίδευση των ενεργών εθελοντών εφέδρων λειτουργούν τρία Κέντρα Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας (ΚΕΜΕΦ) του Στρατού Ξηράς: στον Αυλώνα, στο Λιτόχωρο και στη Νάουσα. Ο θεσμός βρίσκεται στον τρίτο μήνα λειτουργίας του και νέες σειρές εφέδρων περνούν από τα κέντρα ανά τρεις εβδομάδες.

Η τελευταία σειρά ενεργών εθελοντών εφέδρων ξεκίνησε την εκπαίδευσή της στις 21 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιχειρησιακή αξιοποίηση drones και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ).

Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν επίσης πρώτες βοήθειες μάχης, με αντικείμενο την παροχή βοήθειας σε συνθήκες κρίσης, και ασκούνται σε εξομοιωτές βολής με ρεαλιστικά τακτικά σενάρια.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το ειδικό διακριτικό του «Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου» και εντάσσονται στην αμυντική διάταξη της χώρας ως μέρος της ενεργού εφεδρείας.