Δολοφονία Παύλου Φύσσα – 13 χρόνια μετά

Με συγκεντρώσεις και πορείες, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, και άλλες μεγάλες πόλεις, κορυφώνονται απόψε οι εκδηλώσεις μνήμης, για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, τον Σεπτέμβριο του 2013.

Συγκίνησε η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του Παύλου μιλώντας σε συναυλία στη Δραπετσώνα.

Θα δείτε εικόνες από τις εκδηλώσεις που είναι ήδη σε εξέλιξη στο Κερατσίνι με τη Μαρία Παπαβλάχου, αλλά και στην Καμάρα με τον Χρήστο Στεφανή.