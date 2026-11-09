Αλιβέρι Εύβοιας: Σοκ με αγωνιστικό αυτοκίνητο που ανατράπηκε

“Πάγωσαν” όλοι σε αγώνα ράλι στο Αλιβέρι Εύβοιας, όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο, ανατράπηκε και βγήκε από τον δρόμο.

Συγκεκριμένα όλα συνέβησαν, σε αγώνα ράλι χτες. Τον αγώνα πατρακολουθούσαν δεκάδες θεατές, λάτρεις των αγωνιστικών αυτοκινήτων. Ένα από αυτά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όσο κινούνταν στον δρόμο, τούμπαρε και βγήκε εκτός δρόμου.

Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή που το αυτοκίνητο ανατρέπεται και “σηκώνεται” σκόνη στο σημείο. Επικράτησε αναστάτωση μέχρι να βγει ο οδηγός από το αυτοκίνητο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή βίντεο: Youtube Evima vima