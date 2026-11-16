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ΕΔΕ για τους νεκρούς πυροσβέστες στο Ζεφύρι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/11/2026 14:52

Τα τελευταία λεπτά πριν από την τραγωδία στο φλεγόμενο κτίριο- παγίδα στο Ζεφύρι έρχονται στο φως της δημοσιότητας, την ώρα που οι συγγενείς των δύο πυροσβεστών είναι απαρηγόρητοι για τον άδικο χαμό τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την παγίδα θανάτου για τους δυο πυροσβέστες.  Οι τοποθεσίες των σορών και ο εξοπλισμός βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

 

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