ΕΔΕ για τους νεκρούς πυροσβέστες στο Ζεφύρι

Τα τελευταία λεπτά πριν από την τραγωδία στο φλεγόμενο κτίριο- παγίδα στο Ζεφύρι έρχονται στο φως της δημοσιότητας, την ώρα που οι συγγενείς των δύο πυροσβεστών είναι απαρηγόρητοι για τον άδικο χαμό τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την παγίδα θανάτου για τους δυο πυροσβέστες. Οι τοποθεσίες των σορών και ο εξοπλισμός βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.