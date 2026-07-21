«Δρόμοι έγιναν ποτάμια – Ξεριζώθηκαν δέντρα» στη Δράμα

Από τις βραδινές ώρες της Κυριακής 20 Ιουλίου 2026 έως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 21 Ιουλίου 2026, έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την πόλη της Δράμας και τις γύρω περιοχές, προκαλώντας προβλήματα και την κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Πυροσβεστικού Σώματος, καταγράφηκαν συνολικά 41 κλήσεις πολιτών για παροχή βοήθειας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν σε:

22 κοπές και απομακρύνσεις πεσμένων δέντρων. 6 αφαιρέσεις αντικειμένων που είχαν καταστεί επικίνδυνα λόγω των ισχυρών ανέμων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.