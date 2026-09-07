Κρήτη: Βρήκαν τον οδηγό με τα …κολωνάκια

Σχιματίστηκε δικογραφία σε βάρος 17χρονου. Συνελήφθη η μητέρα του.

Οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν τον οδηγό που προκάλεσε σοκ πριν από μερικές μέρες, στον ΒΟΑΚ (στο ύψος των Μαλίων). Ο οδηγός τσαλαπάτησε τα πλαστικά διαχωριστικά κολωνάκια και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, με σκοπό να προσπεράσει τα υπόλοιπα οχήματα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για 17χρονο ανήλικο με καταγωγή από τον Μυλοπόταμο.

Η άκρως προκλητική προσπέραση, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 29 Αυγούστου 2026 στον ΒΟΑΚ, έξω από τα Μάλια. Η παράνομη κίνηση καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα άλλου οχήματος και έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγίου Νικολάου και του Τμήματος Τροχαίας, εντόπισαν το όχημα και διαπίστωσαν ότι πίσω από το τιμόνι βρισκόταν τελικά ο 17χρονος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ενώ παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.