Δολοφονία στα Εξάρχεια: Συμβόλαιο θανάτου

Στα χέρια των αρχών 28χρονος Τούρκος που φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε εν ψυχρώ, ομοεθνή του στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης είχε προσχεδιάσει το έγκλημα ερχόμενος παράνομα στη χώρα με μόνο στόχο να εκτελέσει τον 25χρονο,ενώ πρόκειται για πρόσωπο που έχει απασχολήσει ξανά τις τουρκικές αρχές. Το βράδυ της 13ης Ιουνίου ο 28χρονος έστησε καρτέρι στον 25χρονο, στη καρδιά των Εξαρχείων και τον πυροβόλησε τουλάχιστον 5 φορες στο κεφάλι.

Το συμβόλαιο θανάτου εκτελέστηκε σύμφωνα με τις αρχές για 18.000 Ευρώ, και ο δράστης ήρθε οδικώς από τον Έβρο, την Θεσσαλονίκη και μετά έφτασε στην Αθήνα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές για να ΄΄θολώσει΄΄ τις έρευνες είχε νοικιάσει και αλλάξει πέντε σπίτια.

Ο άνδρας συνελλήφθη από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και μετά ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης του εγκλήματος .