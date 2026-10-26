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Κακοκαιρία στην Κω: Κλειστά όλα τα σχολεία την Τρίτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/10/2026 23:41
Κακοκαιρία στην Κω: Κλειστά όλα τα σχολεία την Τρίτη
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Κλειστά θα παραμείνουν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία στην Κω, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει τα Δωδεκάνησα το επόμενο 24ωρο.

Την απόφαση έλαβε ο δήμαρχος του νησιού, Θεοδόσης Νικηταράς, με το μέτρο να αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Η αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.

Η κακοκαιρία έχει ήδη επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ τα Δωδεκάνησα βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής για το επόμενο διάστημα.

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