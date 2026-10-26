Κακοκαιρία στην Κω: Κλειστά όλα τα σχολεία την Τρίτη
Κλειστά θα παραμείνουν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία στην Κω, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει τα Δωδεκάνησα το επόμενο 24ωρο.
Την απόφαση έλαβε ο δήμαρχος του νησιού, Θεοδόσης Νικηταράς, με το μέτρο να αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
Η αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.
Η κακοκαιρία έχει ήδη επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ τα Δωδεκάνησα βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής για το επόμενο διάστημα.
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