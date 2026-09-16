Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών: Νεκρός 36χρονος οδηγός φορτηγού

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Αθηνών. Ένας 36χρονος έχασε την ζωή του.

Σύμφωνα με με όσα ανέφερε η Αστυνομία, σήμερα το πρωί (16/9) στο 491,5 χλμ Νέας Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, Ι.Χ. Φορτηγό που οδηγούσε 36χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε με προπορευόμενο Δ.Χ. Φορτηγό επικαθήμενο, που βρισκόταν σε διακοπή πορείας. Ο οδηγός του ήταν ένας 46χρονος άνδρας.

Η σύγκρουση ήταν δυστυχώς θανατηφόρα για τον 36χρονο οδηγό.

Το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο διεξάγονται εργασίες ασφαλτόστρωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης.