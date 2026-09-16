Φωτιά στο Κολχικό Θεσσαλονίκης – 7 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

Ενισχύονται οι δυνάμεις

Πυρκαγιά εχει ξεσπάσει αυτή την ώρα στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρο της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.