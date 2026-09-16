Αποκλειστικό: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα ανηλίκων που διακινούσε ναρκωτικά

Ανάμεσά τους και 14χρονος – Εντοπίστηκαν εκατοντάδες συσκευασίες κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και GPS tracker

Συνολικά επτά άτομα έχουν συλληφθεί από την ασφάλεια Κηφισιάς στο πλαίσιο της έρευνας για εγκληματική ομάδα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή των βόρειων προαστίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, έξι από τους συλληφθέντες είναι ανήλικοι, μεταξύ των οποίων και ένας 14χρονος.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους κατηγορούμενους εντός του Άλσους Κεφαλαρίου στην Κηφισιά σε υπαίθριο χώρο με εγκαταλελειμμένες και ημιτελείς οικοδομές, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως “καβάτζα” της ομάδας.

Εκατοντάδες συσκευασίες κάνναβης

Κατά την αστυνομική έρευνα, σε παγκάκι βρέθηκε μια τσάντα στο εσωτερικό της οποίας εντοπίστηκε πλαστική σακούλα που περιείχε:

436 νάιλον συσκευασίες κάνναβης, αεροστεγώς κλεισμένες, μεικτού βάρους περίπου 1 γραμμαρίου η καθεμία

2 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με κάνναβη, μεικτού βάρους 10 γραμμαρίων

67 κενές νάιλον συσκευασίες

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

1 συσκευή εντοπισμού GPS tracker

Στην θέα των αστυνομικών τρεις ανήλικοι ηλικίας 14, 16 και 17 ετών επιχείρησαν να διαφύγουν, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν.

Δράση από το 2025

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ομάδα είχε συγκροτηθεί από τον Δεκέμβριο του 2025, με σκοπό την διακίνηση κάνναβης.

Φωτογραφίες που εντοπίστηκαν δείχνουν ναρκωτικές ουσίες και αρκετά χαρτονομίσματα.

Εντύπωση προκαλεί και μια φωτογραφία στην οποία ένας 17χρονος έχει ένα όπλο κάτω από το μαξιλάρι του.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την πλήρη καταγραφή της φερόμενης δραστηριότητας της ομάδας.

Οι επτά συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενωπίων του ανακριτή και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν.