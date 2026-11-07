Δυτική Αττική: Στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ. έξι μέλη σπείρας που εξαπατούσε πολίτες ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ

Είχαν αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα αξίας άνω των 565.000 ευρώ – Στο στόχαστρο 24 περιπτώσεις απάτης και κλοπής

Εγκληματική ομάδα που είχε αναπτύξει δράση εξαπατώντας πολίτες με το πρόσχημα τεχνικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης εξάρθρωσαν οι αστυνομικές Αρχές στη Δυτική Αττική. Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ η έρευνα αποκάλυψε τη συμμετοχή τους σε 24 περιπτώσεις απάτης και κλοπής.

Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 565.000 ευρώ.

Το τέχνασμα με τις δήθεν ηλεκτρικές βλάβες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026 και λειτουργούσε με συγκεκριμένη δομή και καταμερισμό αρμοδιοτήτων.

Τα μέλη της είχαν αναλάβει διαφορετικούς ρόλους, μεταξύ των οποίων ο συντονισμός της δράσης, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υποψήφια θύματα, η παραλαβή των χρημάτων και η φύλαξη των αντικειμένων που αφαιρούσαν.

Για να προσεγγίσουν τους πολίτες, πραγματοποιούσαν καθημερινές τηλεφωνικές κλήσεις, αντλώντας στοιχεία από τηλεφωνικούς καταλόγους και διαδικτυακές πλατφόρμες.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και ενημέρωναν τα θύματα για υποτιθέμενες διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβες στο δίκτυο.

Τα αντικείμενα τοποθετούνταν σε σημεία που υποδείκνυαν οι δράστες, εντός ή εκτός των κατοικιών, ώστε να μπορούν να τα παραλάβουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Στη συνέχεια, συνεργοί τους μετέβαιναν στα συγκεκριμένα σημεία και αφαιρούσαν τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα.

Για να περιορίσουν τις πιθανότητες εντοπισμού τους, άλλαζαν τακτικά τις εγκαταστάσεις του τηλεφωνικού κέντρου, ενώ χρησιμοποιούσαν διαφορετικές τηλεφωνικές συνδέσεις και αριθμούς.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το τηλεφωνικό κέντρο που χρησιμοποιούσε η ομάδα και συνέλαβαν πέντε άτομα στο εσωτερικό του.

Ένα ακόμη άτομο συνελήφθη σε χώρο του ίδιου οικήματος, ο οποίος είχε διαμορφωθεί για την αποθήκευση των αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί από τις κατοικίες των θυμάτων.

Κατά τις έρευνες στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης, οι Αρχές εντόπισαν σημαντικό αριθμό κοσμημάτων, χρημάτων και άλλων αντικειμένων, καθώς και στοιχεία που φέρεται να συνδέονται με τη δράση των συλληφθέντων.

Ανάμεσα στα ευρήματα των αστυνομικών περιλαμβάνονται: