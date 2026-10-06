Δύο διασώσεις αλλοδαπών μέσα σε λίγες ώρες νότια της Κρήτης

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης.

Συνολικά περίπου 80 άτομα εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από πλωτά σκάφη του Λιμενικού.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ. Αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο περίπου 50 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης.

Άμεσα κινητοποιήθηκε πλωτό του Λιμενικού, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ. Οι περίπου 40 αλλοδαποί που επέβαιναν στη λέμβο μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα, εντοπίστηκε και δεύτερη λέμβος στην ίδια ευρύτερη περιοχή.

Αυτή τη φορά, τον εντοπισμό έκανε μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, περίπου 52 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης.

Το Λιμενικό έσπευσε στο σημείο και περισυνέλεξε ακόμη περίπου 40 άτομα.

Και οι δεύτεροι διασωθέντες μεταφέρθηκαν προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Οι δύο επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.