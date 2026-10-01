Βίντεο:Με ελληνικά F-16 Viper, νέα οπλικά συστήματα Barak MX η στρατιωτική παρέλαση για την Ανεξαρτησία της Κύπρου
Με τα δύο ελληνικά F-16 Viper στον κυπριακό ουρανό, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκωσία η στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στην παρέλαση έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση το νέο αντιαεροπορικό σύστημα Barak MX .
Η φετινή παρέλαση είχε σαφώς αναβαθμισμένο χαρακτήρα αφού για πρώτη φορά συμμετείχαν πεζοπόρα τμήματα ενόπλων δυνάμεων από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αίγυπτο. Η συμμετοχή τους εντάσσεται στη διεύρυνση των αμυντικών συνεργασιών που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία με τις συγκεκριμένες χώρες.
Τα ελληνικά F-16 πάνω από τη Λευκωσία
Ιδιαίτερη στιγμή της παρέλασης αποτέλεσε η χαμηλή διέλευση δύο F-16 Viper της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από τον χώρο των εκδηλώσεων.
Δίπλα στον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη βρίσκονταν ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης.
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