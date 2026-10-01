Λασίθι: Απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο λόγω κακοκαιρίας

Σε ισχύ βρίσκεται από νωρίς το πρωί η απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, μετά την ισχυρή μπόρα που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες.

Ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, Γιώργος Αθανασάκης, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μετακινούνται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη.

Ισχυρά φαινόμενα – Σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων

«Συνιστούμε στους δημότες μας να παραμένουν στα σπίτια τους και μόνο όταν είναι ανάγκη να κινούνται στον περιφερειακό δρόμο», ανέφερε ο κ. Αθανασάκης, τονίζοντας ότι η ένταση των καιρικών φαινομένων παραμένει μεγάλη.

Ο δήμαρχος κάλεσε τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες και να αποφεύγουν τον κάμπο, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με την ασφάλεια κανενός.

Σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες

Την ίδια ώρα, σημαντικές καταστροφές έχουν υποστεί οι καλλιέργειες στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

«Καλλιέργειες στον κάμπο έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές, ωστόσο αυτή την ώρα προέχει η ασφάλεια. Έχουμε μέρες για να δούμε τις καταστροφές», επισήμανε ο δήμαρχος.

Ο κ. Αθανασάκης επέμεινε στην ανάγκη οι κάτοικοι του Οροπεδίου Λασιθίου να παραμείνουν μακριά από τον κάμπο όσο η ένταση των φαινομένων παραμένει μεγάλη.