Στη Σερβία για τη ληστεία των crypto ο 23χρονος

Στην έκδοσή του στη Σερβία συναίνεσε ο 23χρονος Σέρβος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για υπόθεση ληστείας κρυπτονομισμάτων.

Ο νεαρός οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων.

Εκεί δήλωσε ότι αποδέχεται το σερβικό αίτημα και επιθυμεί να εκδοθεί στη χώρα του, προκειμένου να δικαστεί για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, η ληστεία φέρεται να έγινε το 2025 στο Βελιγράδι. Ο 23χρονος κατηγορείται ότι συμμετείχε στην πράξη μαζί με άλλα άτομα.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται κρυπτονομίσματα αξίας 6 εκατομμυρίων δηναρίων. Το ποσό αντιστοιχεί σε περισσότερα από 50.000 ευρώ.

Η σύλληψη έγινε το προηγούμενο απόγευμα, σε κατάστημα εστίασης κοντά στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί εντόπισαν τον 23χρονο και προχώρησαν στη σύλληψή του, καθώς τα στοιχεία του περιλαμβάνονταν στις διεθνείς αναζητήσεις.

Μετά τη συναίνεσή του στην έκδοση, η υπόθεση περνά πλέον στο επόμενο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας.