30 φορές στην κορυφή για την Έλενα

Η Helen Galerakis διανύει 133 χιλιόμετρα σε περίπου 72 ώρες, θέλοντας να σταθεί στο πλευρό της αγαπημένης της φίλης που δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Τριάντα αναβάσεις στην κορυφή των Λευκών Ορέων. Περίπου 133 χιλιόμετρα και 9.060 μέτρα θετικής υψομετρικής διαφοράς, μέσα σε σχεδόν 72 ώρες. Πίσω όμως από τους αριθμούς και το εξαιρετικά απαιτητικό εγχείρημα της Helen Galerakis βρίσκεται μία δυνατή ιστορία αγάπης και αληθινής φιλίας.

Η Helen αποφάσισε να δοκιμάσει τις σωματικές και ψυχικές αντοχές της για την αγαπημένη της φίλη, Έλενα, η οποία δίνει τη δική της μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Όταν η Έλενα διαγνώστηκε με καρκίνο, τον περασμένο Νοέμβριο, η ζωή της άλλαξε από τη μία στιγμή στην άλλη. Στη δύσκολη αυτή διαδρομή, όμως, δεν ήταν μόνη. Δίπλα της βρέθηκαν οι άνθρωποι που την αγαπούν, αλλά και ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης «Ορίζοντας», ο οποίος βοηθά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Η Helen Galerakis με την φίλη της Πηγή: Helen Galerakis

Έχοντας δει από κοντά τη στήριξη που προσφέρει ο «Ορίζοντας», η Helen θέλησε να μετατρέψει την αγάπη της για τη φίλη της σε μία έμπρακτη κίνηση αλληλεγγύης.

Με την ανατολή του ηλίου, το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε στις Πάχνες των Λευκών Ορέων ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα «Everesting». Στόχος της είναι να πραγματοποιήσει 30 αναβάσεις, κινούμενη σχεδόν αδιάκοπα ημέρα και νύχτα, μέχρι να συμπληρώσει υψομετρική ανάλογη με εκείνη του Έβερεστ.

Κάθε βήμα προς την κορυφή είναι αφιερωμένο στην Έλενα. Κάθε δύσκολη ανάβαση συμβολίζει και ένα κομμάτι από τον αγώνα που δίνουν καθημερινά οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο, μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους τους.

Η προσπάθεια της Helen αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε θα συνεχίσει να ανεβαίνει και να κατεβαίνει την απαιτητική ορεινή διαδρομή, στέλνοντας ένα μήνυμα που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού: πως στις δυσκολότερες μάχες της ζωής, η παρουσία ενός ανθρώπου δίπλα μας μπορεί να γίνει δύναμη.

Γιατί η Helen μπορεί να ανεβαίνει μόνη της στην κορυφή, όμως αυτή τη διαδρομή τη διανύει μαζί με την Έλενα.