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ΔΕΘ:Τιμώμενη χώρα η Ιαπωνία. Τα τύμπανα ήχησαν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/09/2026 12:33
ΔΕΘ:Τιμώμενη χώρα η Ιαπωνία. Τα τύμπανα ήχησαν
Παραδοσιακό Ιαπωνικό τύμπανο Taiko ΙΝΤΙΜΕ

Το περίπτερο της Ιαπωνίας –της τιμώμενης χώρας της φετινής 90ής ΔΕΘ– επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.Ο πρωθυπουργός, συνοδεία κυβερνητικών στελεχών, είχε μια συζήτηση με τους εκπροσώπους της Ιαπωνίας, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν με το παραδοσιακό τύμπανο Taiko.Μάλιστα οι επικεφαλής της ιαπωνικής αποστολής δώρισαν καρφίτσα με σημαίες της Ελλάδας και της Ιαπωνίας.

 

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