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Δίκη Μάτι: Την απόρριψη ελαφρυντικών πρότεινε η Εισαγγελέας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/09/2026 14:30
Δίκη Μάτι: Την απόρριψη ελαφρυντικών πρότεινε η Εισαγγελέας
AP Photo/Jean-Francois Badias

Να απορριφθεί το αίτημα να αναγνωριστούν ελαφρυντικά στους τρεις καταδικασθέντες, πρότεινε η εισαγγελέας για την υπόθεση της φονική πυρκαγιάς στο Μάτι, σήμερα το πρωί.

Συγκεκριμένα, οι καταδικασθέντες είχαν ζητήσει να αναγνωριστεί ο πρότερος σύννομος βίος τους καθώς και η υπηρεσιακή τους εξελιξη. 

Οι τρεις είχαν καταδικαστεί αμετάκλητα. Ωστόσο μετά το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυτικών η υπόθεση βρέθηκε να εξετάζεται στο Εφετείο.

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