Δίκη Μάτι: Την απόρριψη ελαφρυντικών πρότεινε η Εισαγγελέας
Να απορριφθεί το αίτημα να αναγνωριστούν ελαφρυντικά στους τρεις καταδικασθέντες, πρότεινε η εισαγγελέας για την υπόθεση της φονική πυρκαγιάς στο Μάτι, σήμερα το πρωί.
Συγκεκριμένα, οι καταδικασθέντες είχαν ζητήσει να αναγνωριστεί ο πρότερος σύννομος βίος τους καθώς και η υπηρεσιακή τους εξελιξη.
Οι τρεις είχαν καταδικαστεί αμετάκλητα. Ωστόσο μετά το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυτικών η υπόθεση βρέθηκε να εξετάζεται στο Εφετείο.
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