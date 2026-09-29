Δίκη Μάτι: Την απόρριψη ελαφρυντικών πρότεινε η Εισαγγελέας

Να απορριφθεί το αίτημα να αναγνωριστούν ελαφρυντικά στους τρεις καταδικασθέντες, πρότεινε η εισαγγελέας για την υπόθεση της φονική πυρκαγιάς στο Μάτι, σήμερα το πρωί.

Συγκεκριμένα, οι καταδικασθέντες είχαν ζητήσει να αναγνωριστεί ο πρότερος σύννομος βίος τους καθώς και η υπηρεσιακή τους εξελιξη.

Οι τρεις είχαν καταδικαστεί αμετάκλητα. Ωστόσο μετά το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυτικών η υπόθεση βρέθηκε να εξετάζεται στο Εφετείο.