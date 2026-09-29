Μαρούσι: 15χρονος γρονθοκόπησε συμμαθητή του στο κεφάλι

Οι Αρχές συνέλαβαν 15χρονο μαθητή για περιστατικό σε γυμνάσιο στο Μαρούσι. Ο 15χρονος τραυμάτισε 14χρονο μαθητή στο κεφάλι. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για πρώτες βοήθειες και ιατρική εξέταση.

Ένα άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε σχολείο στο Μαρούσι. Το επεισόδιο ξέσπασε περίπου στις 12 το μεσημέρι, όταν 15χρονος επιτέθηκε σε 14χρονο με γροθιές, προκαλώντας του τραυματισμό στο κεφάλι, σύμφωνα με όσο ανέφερε η Ελληνική Αστυνομία.

Η διακομιδή του 14χρονου στο «Αγλαΐα Κυριακού»

Μετά τον καβγά στο σχολείο , ο 14χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και εξετάστηκε από γιατρούς.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η κατάσταση της υγείας του ανήλικου μαθητή, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το βίαιο περιστατικό.

Σύλληψη και δικογραφία για τον 15χρονο

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 15χρονου για το περιστατικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλή.