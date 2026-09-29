Βροχές στα ανατολικά και νότια – Έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς Κελσίου περιμένουμε σήμερα στη χώρα.

Πού θα βρέξει

Οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα βορειοανατολικά και τα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας θα πυκνώσουν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Τοπικές βροχές αναμένονται στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Μετά το μεσημέρι, βροχές θα σημειωθούν στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τα ορεινά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Κατά τόπους περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, τους 25 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα και τους 26 στη Δυτική Ελλάδα. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 16 έως 24 και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 25 βαθμούς.

Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι, με ένταση 5-6 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις και θα είναι ασθενείς. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς και θα φτάσουν έως σχεδόν 4 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν σταδιακά στα βόρεια και τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, αρχικά ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι και στα ανατολικά θα ενισχυθούν στα 5-6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στον Θερμαϊκό οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και το βράδυ θα στραφούν πρόσκαιρα σε ανατολικούς, φτάνοντας τα 4 μποφόρ.