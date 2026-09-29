Ζωγράφου: Συνελήφθησαν με τα κοσμήματα “στα χέρια”

Δύο άνδρες, ηλικίας 28 και 31 ετών, συνελήφθησαν το απόγευμα της Κυριακής στου Ζωγράφου, την ώρα που φέρονται να είχαν διαρρήξει διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. τους εντόπισαν και τους ακινητοποίησαν, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν τα κοσμήματα που είχαν μόλις αφαιρέσει.

Το σήμα για τη διάρρηξη

Οι αστυνομικοί βρίσκονταν σε περιπολία όταν έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης για διάρρηξη σε εξέλιξη σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν τους δύο άνδρες. Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, προσπάθησαν να διαφύγουν. Λίγο αργότερα, όμως, ακινητοποιήθηκαν.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Τα κοσμήματα που βρέθηκαν στην κατοχή τους

Στην κατοχή των δύο συλληφθέντων εντοπίστηκαν πέντε χρυσά δαχτυλίδια, τρία ασημένια δαχτυλίδια και ένα χρυσό μενταγιόν. Πρόκειται για αντικείμενα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν μόλις αφαιρεθεί από το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Μαζί τους βρέθηκαν ακόμη χειρουργική μάσκα και καπέλο.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για κλοπή κατά συναυτουργία και απείθεια. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έχουν απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για ομοειδή αδικήματα.

Τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.