Αλόννησος: 12χρονη στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα με χύτρα

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε μια 12χρονη από την Αλόννησο, μετά από ατύχημα στο σπίτι της.

Το παιδί υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο και τον λαιμό, όταν καυτό νερό έπεσε πάνω του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην κουζίνα της οικογένειας. Η 12χρονη βρισκόταν κοντά σε χύτρα, όταν το καπάκι έσκασε.

Από την πίεση εκτοξεύτηκε καυτό νερό, προκαλώντας τα εγκαύματα.

Αρχικά η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή της στον Βόλο.

Για τη μεταφορά χρησιμοποιήθηκε το ταχύπλοο «Άξιον Εστί».

Το σκάφος αναχώρησε από την Αλόννησο περίπου στις 3:30 το μεσημέρι και έφτασε στο λιμάνι του Βόλου γύρω στις 5:20.

Από εκεί η 12χρονη μεταφέρθηκε για νοσηλεία στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.