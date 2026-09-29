Κρανίο ρινόκερου 8.500.000 ετών ανακαλύφθηκε στο γεωπάρκο της Σητείας

Η ανακάλυψη του καθηγητή, παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας, Γιώργου Ηλιόπουλου και της ομάδας του επιβεβαιώνει τον παλαιοντολογικό πλούτο του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO της Σητείας.

Τον περασμένο Μάρτιο, κατά τη διάρκεια Παλαιοντολογικές επισκόπησης στις περιοχές Μαγαντζέ και Τραπεζά, εντοπίστηκε μια νέα θέση με απολιθωμένα οστά.

Ανασκάφηκαν με ιδιαίτερη προσοχή και μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο για καθαρισμό και συντήρηση.

Με την ολοκλήρωση επεξεργασίας του υλικού αποκαλύφθηκε ότι το κυριότερο δείγμα είναι το κρανίο ενός μεγάλου ρινόκερου, με δύο κέρατα, που ανήκει στο είδος Dihoplus pikermiensis.

Το νέο εύρημα έρχεται να εμπλουτίσει το παλαιοντολογικό αρχείο του Γεωπάρκου και να μας δείξει ότι η Σητεία και η Κρήτη γενικότερα κατά το Ανώτερο Μειόκαινο φιλοξενούσαν μια σημαντική χερσαία πανίδα όμοια με αυτή της δυτικής Ευρασίας, και όλα δείχνουν ότι στο μέλλον θα βγουν στο φως νέα σημαντικά ευρήματα για να εμπλουτίσουν ακόμη περισσότερο την παλαιοντολογική ιστορία του Ανώτερου Μειοκαίνου της Σητείας και της Κρήτης.

Η ομάδα που συμμετείχε στις ανασκαφές και στη συντήρηση του Dihoplus pikermiensis αποτελείται από τους:

Γιώργος Ηλιόπουλος, Καθηγητής

Δρ Πηνελόπη Παπαδοπούλου

Δρ Ιρενα Παππά

Δήμητρα Βαλαβάνη, Υποψήφια διδάκτορας

Benoit Ficart

Thomas Beard