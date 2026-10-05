Δίκη για Τέμπη: «Ο σιδηρόδρομος ήταν μια ωρολογιακή βόμβα » είπαν στο δικαστήριο συγγενείς θυμάτων

Ωρολογιακή βόμβα χαρακτήρισαν τον σιδηρόδρομο οι συγγενείς των νεκρών που κατέθεσαν σήμερα στο δικαστήριο . «Ο σιδηρόδρομος ήταν μια ωρολογιακή βόμβα εν κινήσει» κατέθεσε η κα Βασάρα, η οποία στην πολύωρη κατάθεση της αναφέρθηκε σε πληθώρα ζητημάτων όπως την διαχείριση των ηχητικών, το “μπάζωμα”, τον ρόλο των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών στην Λάρισα και τις συνθήκες της σύγκρουσης.

«Η δικογραφία έκλεισε με μεγάλα κενά. Αντιμετωπίσαμε ένα κράτος που ήταν εχθρικό απέναντι σε μας τους γονείς» τόνισε η κα Βασάρα και προσέθεσε σχετικά με την κατάσταση στον σιδηρόδρομο:

«Διαπιστώσαμε ότι τα τρένα τρέχανε με αυξημένες ταχύτητες. Ήταν τραγικά υποστελεχωμένος ο σιδηρόδρομος. Οι υπουργοί τα ξέρανε, φτάνανε στα αυτιά των υπουργών. Όλα ξεκίνησαν με τον κατακερματισμό του ΟΣΕ, με την ιδιωτικοποίηση του πιο κερδοφόρου τμήματος. Το κάνανε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπήρχε καμία διαχείριση του κινδύνου. Το κόστος κόντρα στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής».