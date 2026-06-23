Συνελήφθησαν τέσσερις διακινητές μη νόμιμων μεταναστών

Τέσσερις διακινητές έπεσαν χθες στα χέρια της Αστυνομίας, σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, οι οποίοι σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, προωθούσαν στην ενδοχώρα, μετανάστες που δεν είχαν τα απαραίτητα έγγραφα.

Αναλυτικά, άνδρες του Τμήματος Συνοριακή Φύλαξης Σαπών, εντόπισαν ένα ακινητοποιημένο αγροτικό όχημα και σε κοντινή δασική περιοχή έναν αλλοδαπό διακινητή και πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Προέκυψε, ότι, ως οδηγός του παραπάνω οχήματος, τους μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας.

Να σημειωθεί, ότι για το όχημα μεταφοράς των μεταναστών, είχε δηλωθεί κλοπή στις 12 Ιουνίου 2026.

Στη δεύτερη περίπτωση, Αστυνομικοί της Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου, συνέλαβαν μια αλλοδαπή διακινητή, διότι, μετέφερε στην ενδοχώρα, πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, ένα ημεδαπός διακινητής, ο οποίος μετέφερε στην ενδοχώρα, εννέα μη νόμιμους μετανάστες. Ο οδηγός, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα στάσης που του έκαναν οι αστυνομικοί, ωστόσο, το όχημα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο δράστης.

Στην τελευταία περίπτωση, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί συνέλαβαν αλλοδαπό διακινητή, που μετέφερε παράνομα, πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Οι Αρχές , κατάσχεσαν τα παραπάνω οχήματα, χρήματα, και κινητά τηλέφωνα, ενώ, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

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