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Διασώθηκαν 98 μετανάστες ανοικτά της Ιεράπετρας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/09/2026 10:27
Διασώθηκαν 98 μετανάστες ανοικτά της Ιεράπετρας
FOTO-AP-Michael-Varaklas

Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη με μετανάστες να φτάνουν καθημερινά στο νησί και το πρόβλημα σχετικά με το μέρος παραμονής τους να γιγαντώνεται.

Μόνο σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν ανοικτά της Ιεράπετρας 98 μετανάστες.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν από το Λιμενικό Σώμα 98 αλλοδαπούς, επιβαίνοντες σε δύο λέμβους. Οι λέμβοι έπλεαν ανοικτά, νότια της Ιεράπετρας. Στο σημείο υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης,  έσπευσε περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, τοι οποίο περισυνέλλεξε τους μετανάστες. Όλοι μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα.

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