Διασώθηκαν 98 μετανάστες ανοικτά της Ιεράπετρας

Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη με μετανάστες να φτάνουν καθημερινά στο νησί και το πρόβλημα σχετικά με το μέρος παραμονής τους να γιγαντώνεται.

Μόνο σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν ανοικτά της Ιεράπετρας 98 μετανάστες.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν από το Λιμενικό Σώμα 98 αλλοδαπούς, επιβαίνοντες σε δύο λέμβους. Οι λέμβοι έπλεαν ανοικτά, νότια της Ιεράπετρας. Στο σημείο υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, έσπευσε περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, τοι οποίο περισυνέλλεξε τους μετανάστες. Όλοι μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα.