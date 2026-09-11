“Αν με έκραζε για κάτι θα ήταν…σταμάτα να μιλάς και τραγούδα”

Μια συναυλία αφιερωμένη στον σπουδαίο τραγουδιστή και συνεργάτη, Γιώργο Μαζωνάκη, έδωσε ο Πάνος Μουζουράκης χθες το βράδυ στη Λεμεσό.

Από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή ο Πάνος Μουζουράκης ήταν εμφανώς συγκινημένος και δεν μπορούσε να κρύψει τη στεναχώρια του για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Για να τιμήσει τον “Μαζώ” και για να τον αποχαιρετήσει είπε κάποια δικά του συγκινητικά λόγια, ενώ μοιράστηκε και κάποιες στιγμές που πέρασαν μαζί.