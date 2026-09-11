Αλιβέρι Εύβοιας: Φώκια τράβηξε όλα τα βλέματα
Μια φώκια έκανε την εμφάνιση της στην παραλία του Ποντικού, στο Αλιβέρι Ευβοίας.
Όπως ήταν φυσικό, το πανέμορφο θαλάσσιο θηλαστικό έκλεψε τις εντυπώσεις με τους λουόμενους να σπεύδουν να το φωτογραφίσουν με τα κινητά τους τηλέφωνα.
Η φώκια κολύμπησε για αρκετή ώρα στα ρηχά νερά προσφέροντας ένα όμορφο θέαμα σε όσους βρέθηκαν εκεί.
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