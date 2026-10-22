Απάτη με κρυπτονομίσματα: 33χρονος με αναπηρία καταγγέλει ότι έχασε 10.000 ευρώ

Η υπόσχεση για εύκολο κέρδος και η προδοσία από έναν φίλο

«Εκμεταλλεύτηκε την πάθηση και τις ανάγκες μου» – Συγκλονίζει η μαρτυρία του Ηρακλή Ζέρβα

Ένα τροχαίο που άλλαξε για πάντα την ζωή του

Πριν από περίπου δέκα χρόνια, ένα τροχαίο ατύχημα με το μηχανάκι άλλαξε ριζικά τη ζωή του Ηρακλή Ζέρβα. Όπως ο ίδιος αναφέρει, σήμερα ζει με κινητική αναπηρία εφ’ όρου ζωής, έχοντας να αντιμετωπίσει καθημερινές δυσκολίες και τις συνέπειες ενός γεγονότος που σημάδεψε την πορεία του.

Η αναπηρία και οι αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν επηρέασαν σημαντικά την καθημερινότητά του, ενώ οι οικονομίες του αποτελούσαν ένα πολύτιμο στήριγμα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών.

Η πρόταση ενός φίλους και η επένδυση των 10.000 ευρώ

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ένας φίλος του φέρεται να τον παρότρυνε να επενδύσει χρήματα σε κρυπτονομίσματα, παρουσιάζοντάς του την προοπτική να αποκομίσει οικονομικά οφέλη.

Ο Ηρακλής Ζέρβας αποφάσισε να εμπιστευτεί την πρόταση και, όπως δηλώνει, έδωσε 10.000 ευρώ από τις προσωπικές του οικονομίες, ελπίζοντας ότι η επένδυση θα του προσέφερε μια οικονομική ανάσα.

Για τον ίδιο, το ποσό αυτό δεν ήταν απλώς μια επένδυση, αλλά χρήματα που είχε συγκεντρώσει και στα οποία στηριζόταν για το μέλλον του.

«Τις πρώτες εβδομάδες πήρα κάποια χρήματα, αλλά μετά σταμάτησε η πληρωμή»

Αρχικά, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, έλαβε κάποια χρήματα κατά τις πρώτες εβδομάδες. Στη συνέχεια, όμως, οι πληρωμές σταμάτησαν.

«Τις πρώτες εβδομάδες πήρα κάποια χρήματα, αλλά μετά σταμάτησε η πληρωμή κι εκεί κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η εξέλιξη αυτή, όπως περιγράφει, τον έκανε να υποψιαστεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την επένδυση και την τύχη των χρημάτων του.

«Ο φίλος μου με εξαπάτησε – Εκμεταλλέυτηκε την πάθησή μου και τις ανάγκες μου»

Η καταγγελία του 38χρονου έχει και μια βαθιά προσωπική διάσταση. Πέρα από την οικονομική απώλεια, ο ίδιος αισθάνεται ότι προδόθηκε η εμπιστοσύνη που είχε δείξει σε έναν άνθρωπο τον οποίο θεωρούσε φίλο του.

Ο Ηρακλής Ζέρβας υποστηρίζει ότι ο φίλος του εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση της υγείας του και τις ανάγκες που αντιμετωπίζει εξαιτίας της κινητικής αναπηρίας του.

Η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επένδυση, τις υποσχέσεις που φέρεται να δόθηκαν και το τι συνέβη τελικά με τις 10.000 ευρώ.

Τι αναφέρει ο δικηγόρος του, Αγαμέμνων Τάτσης

Ο δικηγόρος του, Αγαμέμνων Τάτσης, αναφέρεται στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με την πλευρά του καταγγέλλοντος, ένας άνθρωπος με αναπηρία πείστηκε να επενδύσει τις οικονομίες του με την προσδοκία να αποκομίσει κέρδη μέσω κρυπτονομισμάτων.

Το βασικό ζητούμενο είναι να διερευνηθεί τι ακριβώς συμφωνήθηκε, πώς διαχειρίστηκαν τα χρήματα και για ποιον λόγο σταμάτησαν οι πληρωμές.

Η αποσαφήνιση των πραγματικών περιστατικών είναι απαραίτητη, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραπλάνηση και εάν στοιχειοθετούνται τυχόν ποινικές ευθύνες.

Δεν είναι μόνο τα χρήματα – Είναι και το ηθικό ζήτημα

Η απώλεια 10.000 ευρώ αποτελεί σοβαρό πλήγμα, ιδιαίτερα για έναν άνθρωπο που έχει ήδη αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες στη ζωή του.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο οικονομικό σκέλος. Η καταγγελία θέτει και ένα σημαντικό ηθικό ερώτημα: τι συμβαίνει όταν η εμπιστοσύνη ενός ανθρώπου, ο οποίος βρίσκεται σε ευάλωτη θέση, συνδέεται με μια υπόσχεση οικονομικού οφέλους;

Η επένδυση σε κρυπτονομίσματα ενέχει κινδύνους και δεν εγγυάται σταθερές αποδόσεις. Διαφορετικό, όμως, είναι το ενδεχόμενο μιας επενδυτικής ζημίας και διαφορετικό η ενδεχόμενη παραπλάνηση ή παράνομη ιδιοποίηση χρημάτων. Αυτό είναι ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που χρειάζονται διερεύνηση στην παρούσα υπόθεση.

Ο Ηρακλής Ζέρβας ζητά απαντήσεις και δικαίωση

Ο 38χρονος επιδιώκει να αποσαφηνιστεί τι συνέβη με τις οικονομίες του και να αναζητηθούν απαντήσεις για την τύχη των χρημάτων που εμπιστεύτηκε.

Για τον ίδιο, η υπόθεση δεν αφορά μόνο τις 10.000 ευρώ, αλλά και την εμπιστοσύνη που, όπως καταγγέλλει, παραβιάστηκε.

Η διερεύνηση της υπόθεσης είναι σημαντική, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δόθηκαν τα χρήματα και να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον αυτές προκύψουν από τα στοιχεία.

Μια υπόθεση που ανοίγει ερωτήματα για την εμπιστοσύνη και τις επενδύσεις

Πίσω από κάθε οικονομική καταγγελία υπάρχει ένας άνθρωπος και μια προσωπική ιστορία. Στην περίπτωση του Ηρακλή Ζέρβα, η μαρτυρία του συνδέει την απώλεια των χρημάτων με μια δύσκολη πορεία ζωής, η οποία σημαδεύτηκε από ένα σοβαρό τροχαίο και την κινητική αναπηρία.

Το ζητούμενο πλέον είναι να δοθούν σαφείς απαντήσεις για το τι συνέβη με τις 10.000 ευρώ και να διερευνηθούν οι καταγγελίες, ώστε να αποσαφηνιστεί εάν υπήρξε εξαπάτηση και να αναζητηθεί δικαίωση.