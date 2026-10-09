Αττική: Συνελήφθησαν 2 διακινητές ναρκωτικών

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 25 και 45 ετών, για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί σε Ομόνοια και Μεταξουργείο, στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2026.

Στην κατοχή τους και σε χώρους που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήρια εντοπίστηκαν ηρωίνη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, κάνναβη, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και νάιλον συσκευασίες.

Οι συλλήψεις έγιναν έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της ΓΑΔΑ, ενώ σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο

Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες για τη δράση δύο ανδρών που φέρονταν να διακινούν ναρκωτικά, χρησιμοποιώντας ως ορμητήρια ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο και ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ομόνοια.

Το βράδυ της 6ης Οκτωβρίου, ειδική ομάδα της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών έθεσε υπό διακριτική επιτήρηση το κτίριο στο Μεταξουργείο. Εκεί συνελήφθη ο 25χρονος.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυμμένα μέσα σε ηχείο του 25χρονου 122 γραμμάρια ηρωίνης και 7 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. Κατασχέθηκαν επίσης μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Ο έλεγχος στην Ομόνοια και το δωμάτιο ξενοδοχείου

Το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου, αστυνομικοί εντόπισαν στην Ομόνοια τον 45χρονο, η κίνηση του οποίου τους κίνησε υποψίες. Κατά τον έλεγχο βρήκαν στην κατοχή του μία νάιλον συσκευασία κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, έτοιμη προς διακίνηση.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε και το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο, κατασχέθηκαν 58 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 11 γραμμάρια κάνναβης, 3 γραμμάρια ηρωίνης και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.