Αστυνομική επιχείρηση στο Κορδελιό
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, με στόχο την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.
Συνολικά ελέγχθηκαν 146 άτομα και 99 οχήματα, ενώ συνελήφθη ένα άτομο για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Συντονισμένη δράση της Αστυνομίας
Η επιχείρηση έγινε από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες, στην περιοχή άνωθεν της Περιφερειακής Οδού.
Στη δράση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, με τη συνδρομή προσωπικού από τις Διευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αλλοδαπών, Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αστυνομίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.
Η Ελληνική Αστυνομία αναμένεται να συνεχίσει αντίστοιχες δράσεις και σε άλλες περιοχές του Νομού, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών σχεδιασμών.
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