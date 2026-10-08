Αστυνομική επιχείρηση στο Κορδελιό

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, σε περιοχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, με στόχο την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

Συνολικά ελέγχθηκαν 146 άτομα και 99 οχήματα, ενώ συνελήφθη ένα άτομο για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συντονισμένη δράση της Αστυνομίας

Η επιχείρηση έγινε από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες, στην περιοχή άνωθεν της Περιφερειακής Οδού.

Στη δράση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, με τη συνδρομή προσωπικού από τις Διευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αλλοδαπών, Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αστυνομίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Η Ελληνική Αστυνομία αναμένεται να συνεχίσει αντίστοιχες δράσεις και σε άλλες περιοχές του Νομού, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών σχεδιασμών.