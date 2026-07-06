Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 40χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Χειροπέδες σε έναν 40χρονο που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην περιοχή του Ασπρόπυργου, πέρασαν το πρωί του Σαββάτου 4/7 οι αστυνομικοί.



Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, ο άνδρας συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου, κατά τις επιχειρήσεις του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, για τη σύλληψη εμπόρων- διακινητών ναρκωτικών .

Οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και την σύλληψη του 40χρονου έπειτα από πληροφορίες σχετικά με τη δράση του και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μετά από έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

96 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

22 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

2 τρίφτες,

ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.