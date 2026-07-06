Παραλία Γερακινής: Γερμανός τουρίστας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Ένας 68χρονος Γερμανός τουρίστας, ανασύρθηκε χθες το απόγευμα, χωρίς τις αισθήσεις του, στην παραλία της Γερακινής.

Ο ναυαγοσώστης της παραλίας, έδωσε αρχικά τις πρώτες βοήθειες στον 68χρονο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στη σορό του άνδρα, θα διενεργηθεί νεκροψία- νεκροτομή, ενώ, σε προανάκριση προβαίνει το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών.