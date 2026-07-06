Χανιά: Νεκρός 33χρονος αξιωματικός της Π.Α. σε τροχαίο

Ένας 33χρονος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, έχασε τη ζωή του σήμερα νωρίς το πρωί στα Χανιά,στο ύψος Πυθαρίου Ακρωτηρίου.

Το τροχαίο, σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί, όταν η μοτοσυκλέτα του αξιωματικού, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης στο Ακρωτήρι Χανίων, και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με σφοδρότητα, με απορριμματοφόρο, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του.

Προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού, διενεργεί η Διεύθυνση Τροχαίας Χανίων.

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