Χειροπέδες για διατάραξη κοινής ησυχίας

Συνελήφθησαν δύο άτομα, έπειτα από καταγγελίες για διατάραξη κοινής ησυχίας στο Χαλάνδρι χθες το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, δύο άτομα 32 και 38 χρονών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας από το Αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου.

Από την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σπίτι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ηχεία υψηλής ισχύος, μια κoνσόλα και ενισχυτής, τα οποία οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν χθες το πρωί ταράζοντας τη γειτονιά.