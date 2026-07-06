29 συλλήψεις οδηγών- Oι 11 είχαν καταναλώσει αλκοόλ

Η Ελληνική Αστυνομία, προχώρησε στο διάστημα από 29 Ιουνίου 2026 έως και 6 Ιουλίου 2026, σε ειδική εξόρμηση σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων.

Έγιναν 29.029 αλκοτέστ, όπου βεβαιώθηκαν 254 παραβάσεις, ενώ συνελήφθησαν έντεκα οδηγοί, οι οποίοι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη άνω του 0,60 mgr/l.

Επίσης, βεβαιώθηκαν 8.417 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 789 οχήματα, εκ των οποίων 101, μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1.286 άδειες ικανότητας οδήγησης και 391 άδειες κυκλοφορίας.