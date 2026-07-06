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Γερμανία: 2 νεκροί μετά από πυροβολισμούς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/07/2026 12:40
Γερμανία: 2 νεκροί μετά από πυροβολισμούς
PHOTO/ AP - Matthias-Schrader

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς σήμερα στο Όφενμπουργκ της Βυρτεμβέργης.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο όπου βρήκαν έναν ανδρα νεκρό και μία γυναίκα τραυματισμένη η οποία υπεκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε.

Σύμφωνα με τις αρχές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό παραμένουν άγνωστες.

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