Γερμανία: 2 νεκροί μετά από πυροβολισμούς
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς σήμερα στο Όφενμπουργκ της Βυρτεμβέργης.
Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο όπου βρήκαν έναν ανδρα νεκρό και μία γυναίκα τραυματισμένη η οποία υπεκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε.
Σύμφωνα με τις αρχές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό παραμένουν άγνωστες.
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