Γερμανία: 2 νεκροί μετά από πυροβολισμούς

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς σήμερα στο Όφενμπουργκ της Βυρτεμβέργης.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο όπου βρήκαν έναν ανδρα νεκρό και μία γυναίκα τραυματισμένη η οποία υπεκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε.

Σύμφωνα με τις αρχές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό παραμένουν άγνωστες.