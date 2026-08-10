Άρτα: 16χρονος αναβάτης έπεσε σε γκρεμό μετά από τροχαίο

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή Γιαννιώτη Άρτας, όταν ένας 16χρονος ημεδαπός αναβάτης μοτοσυκλέτας έπεσε σε γκρεμό, μετά από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της, έπειτα από εμπλοκή σε τροχαίο με επιβατηγό όχημα στην Επαρχιακή Οδό Κομποτίου – Σκουληκαριάς, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να καταλήξει σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτο σημείο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε τις απογευματινές ώρες το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αστροχωρίου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 16χρονο και, με τη χρήση φορείου και σχοινιών, κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο.

Ο ανήλικος παρελήφθη με τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας