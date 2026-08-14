Λευκάδα: Δυο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

Σε δυο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Λευκάδα, ενός 35χρονου άνδρα και μιας 46χρονης γυναίκας, οι οποίοι, κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών.

Πιο αναλυτικά, μετά τη σύλληψη των συγκεκριμένων ατόμων, ακολούθησε έρευνα, στα σπίτια τους, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 119,1 γραμμάρια κοκαΐνης, μέρος της οποίας ήταν διαμοιρασμένο σε 39 «φιξάκια»,

– ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

– το χρηματικό ποσό των 3.330 ευρώ,

– κινητά τηλέφωνα και

– πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Επίσης, κατασχέθηκε και ένα ΙΧ αυτοκίνητο, που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας.