Ο Ιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής ευχαριστεί την Πυροσβεστική

Σε ένα μακροσκελές μήνυμα ο πρόεδρος του συλλόγου εκφράζει τα συγχαρητήρια του για το έργο των πυροσβεστών στην πυρκαγιά της Χαλκιδικής

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και απεριόριστη ευγνωμοσύνη για το έργο των πυροσβεστών στη φωτιά που ξέσπασε εχτές στην Χαλκιδική εκφράζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.

Σε μήνυμα του ο πρόεδρος αναφέρει πως χάρη στις πυροσβεστικές δυνάμεις και τη μάχη που έδωσαν όλη νύχτα με τις φλόγες, ξημέρωσε μία καλύτερη ημέρα για το μέτωπο της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Πολύ σημαντικό επίσης είναι, όπως τονίζει, το γεγονός, ότι δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές γεγονός που οφείλεται στην συνδρομή των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στο σημείο και στους άμεσους απεγκλωβισμούς δια θαλάσσης με τη βοήθεια του λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών. Τα σκάφη δεν σταματούσαν να φτάνουν στο λιμάνι της παραλίας για να μεταφέρουν τους πολίτες με ασφάλεια σε άλλο σημείο μακριά από την πυρκαγιά.

Διαβάστε αναλυτικά το μήνυμα του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής: