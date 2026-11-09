Αιματηρή συμπλοκή στην Θεσσαλονίκη – Δύο τραυματίες

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε πέντε άτομα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο.

Όλα συνέβησαν αργά το απόγευμα όταν μία ομάδα τριών ατόμων, προσέγγισαν έναν 23χρονο και του επιτέθηκαν στην οδό Αγίων Πάντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιτέθηκαν σε ακόμη έναν άνδρα.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σοβαρά τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο.