LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Tracker

Tracker

00:00
ALPHA NEWS

Αιματηρή συμπλοκή στην Θεσσαλονίκη – Δύο τραυματίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/11/2026 22:54
Αιματηρή συμπλοκή στην Θεσσαλονίκη – Δύο τραυματίες
INTIME

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε πέντε άτομα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο.

Όλα συνέβησαν αργά το απόγευμα όταν μία ομάδα τριών ατόμων, προσέγγισαν έναν 23χρονο και του επιτέθηκαν στην οδό Αγίων Πάντων. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιτέθηκαν σε ακόμη έναν άνδρα.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σοβαρά τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης