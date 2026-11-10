Αγρίνιο: Όχημα προσέκρουσε σε βυθιζόμενες μπάρες

Στο νοσοκομείο με σπασμένο πλευρό και «αγνώριστο» πρόσωπο οι δύο γυναίκες

Τα σημάδια τους εμφανή, το σοκ αμείωτο.Τον απόλυτο τρόμο έζησαν δύο γυναίκες, όταν το όχημά τους σηκώθηκε στον… αέρα από βυθιζόμενες μπάρες σε κεντρικό δρόμο του Αγρινίου.

Φωτογραφία- sinidisi.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 11 το βράδυ της Παρασκευής, στην οδό Σαλάκου. Οι μπάρες ανυψώθηκαν τη στιγμή που το όχημα διερχόταν από το σημείο. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή.

Φωτογραφία- sinidisi.gr

Η οδηγός φέρεται να έχει σπάσει το πλευρό της και να έχει τραυματιστεί σε άλλα σημεία του σώματος. Η συνοδηγός, από την άλλη, υπέστη σοβαρό τραύμα στο πρόσωπο, αφού προσέκρουσε με δύναμη στο παρμπρίζ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μορφή της έγινε αγνώριστη, καθώς παρουσιάσε μεγάλο οίδημα.

Όπως έγινε γνωστό, στον πεζόδρομο της Σαλάκου έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τις τραυματισμένες γυναίκες εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις. Παρά τις μέρες που πέρασαν, η μετακίνησή τους εξακολουθεί να κρίνεται αδύνατη.

Φωτογραφία- sinidisi.gr

Το συμβάν με τη λειτουργία των βυθιζόμενων μπαρών καταγράφηκε από την τροχαία, ενώ προκαλεί ερωτήματα για την ασφάλεια των ατόμων που κινούνται στην περιοχή.

Πηγή: sinidisi.gr