Κοζάνη: Νεκρή αρκούδα μετά από παράσυρση στην Εθνική Οδό

Μια καφέ αρκούδα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Σιάτιστας, στο ύψος της διασταύρωσης της Καλαμιάς.

Το τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το ζώο τραυματίστηκε θανάσιμα από τη σύγκρουση και εντοπίστηκε νεκρό στην άκρη του δρόμου από διερχόμενους οδηγούς. Οι ίδιοι ειδοποίησαν τον «Αρκτούρο» για το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ωστόσο, μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι, η αρκούδα παρέμενε στο σημείο όπου είχε βρεθεί, δίπλα στο οδόστρωμα.

Τα πλαστικά κομμάτια δίπλα στην αρκούδα

Στο σημείο της σύγκρουσης εντοπίστηκαν διάσπαρτα πλαστικά κομμάτια, τα οποία εκτιμάται ότι προέρχονται από το αυτοκίνητο που παρέσυρε το άγριο ζώο.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι διερχόμενοι οδηγοί επιβεβαίωσε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η οποία αποδείχθηκε μοιραία για την καφέ αρκούδα.

Από το τροχαίο προκλήθηκαν και υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Πηγή Φωτογραφίας: kozanimedia.gr