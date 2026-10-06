Αποκλειστικό: Άγνωστοι “πετροβόλησαν” λεωφορείο στην Ολυμπία Οδό

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ολυμπία Οδό, όταν άγνωστοι έριξαν πέτρες σε λεωφορείο εν κινήσε. Μάλιστα το λεωφορείο ήταν γεμάτο επιβάτες.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, το λεωφορείο κινούνταν στην Ολυμπία, οδό, όταν στο ύψος τους Ζευγολατειού, άγνωστοι που βρίσκονταν πίσω από τα κιγκλιδώματα, πέταξαν πέτρες στο μπροστινό τζάμι του λεωφορείου.

Επικράτησε αναστάτωση. Το μπροστινό τζάμι του λεωφορείου έσπασε. Ο οδηγός σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και ειδοποίησε την τροχαία και την αστυνομία. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός κάποιου επιβάτη.

Το περιστατικό διερευνάται από την τροχαία αυτοκινητοδρόμων.