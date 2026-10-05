Αποκάλυψη – Εκατοντάδες κενές δηλώσεις Πόθεν Έσχες

Εκατοντάδες περιπτώσεις κενών δηλώσεων πόθεν έσχες αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα, για τα έτη 2021-25

Με αυτό τον τρόπο απεκρύβησαν συνολικά 11 εκατομμύρια ευρώ!

Σε μία αποκάλυψη προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, όπου μέσα σε μία τετραετία, είχαν δηλωθεί εισοδήματα μεγέθους που δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα. Το ποσό που αποκρύφθηκε ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις κενών δηλώσεων το αποκρυβέν ποσό συνολικά ξεπερνάει τα 11.000.000 ευρώ.

Υπήρχαν και περιπτώσεις στις οποίες δεν υπήρχε καν δήλωση πόθεν έσχες και εκεί το ποσό που αποκρύφθηκε ξεπέρασε το 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρχής

Η “Αρχή”, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα από την εκτέλεση εξειδικευμένων, εντατικών και, κατά περίπτωση, ενδεδειγμένων ελεγκτικών ενεργειών, που αφορούσαν σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) της περιόδου 2021-2025, διαπίστωσε εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων, καθώς και μη υποβολής αυτών.

Ειδικότερα, βάσει των σημαντικότερων περιπτώσεων αυτών, σε ό,τι αφορά στις ανακριβείς δηλώσεις, διαπιστώθηκε ότι δηλώθηκαν λιγότερα εισοδήματα από τα πραγματικά, με το αποκρυβέν ποσό να υπερβαίνει συνολικά το 1.500.000 €, ενώ σε αυτές που αφορούν σε κενές (λευκές) δηλώσεις, διαπιστώθηκε αποκρυβείσα περιουσία συνολικής αξίας άνω των 11.000.000 €. Επίσης, στις περιπτώσεις που δεν υποβλήθηκε σχετική δήλωση, το συνολικό ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας, πάντα στις σημαντικότερες περιπτώσεις, ξεπέρασε κατά πολύ το 1.800.000 €.

Το σύνολο των παραπάνω υποθέσεων παραπέμφθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της Χώρας, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα για τη διαβίβαση του, κατά περίπτωση, πορίσματος ελέγχου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προς καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών.