Άδωνις Γεωργιάδης: Η συνάντηση με τον Τσαλίκη και οι ευχές

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δέχθηκε ευχές για τα 54α γενέθλιά του από τον Γιώργο Τσαλίκη, κατά τη συνάντησή τους στο υπουργείο Υγείας.

Ο τραγουδιστής, όπως ανέφερε στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ευχαρίστησε παράλληλα τον υπουργό Υγείας για βοήθεια που παρείχε σε οικογένεια η οποία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα.

Η ευχή του Γιώργου Τσαλίκη στον Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Γιώργος Τσαλίκης αναφέρθηκε στη μακρόχρονη φιλία του με τον υπουργό Υγείας, διευκρινίζοντας ότι αυτή διατηρείται ανεξάρτητα από πολιτικές διαφορές.

«Είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, ανεξαρτήτως πολιτικής, αλλά όταν χρειάστηκε και όποτε χρειάστηκε ήσουν δίπλα μας. Οπότε θέλω να σου πω χρόνια πολλά, υπουργέ μου καλέ. Και να πω σε ευχαριστώ γιατί πρώτη φορά ζήτησα κάτι για μια οικογένεια, για τεράστιο θέμα, και μπήκες μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε: «Είναι το καθήκον μας και η δουλειά μας».

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τυχαία τη συνάντηση με τον Γιώργο Τσαλίκη στο υπουργείο και ανέφερε ότι ο τραγουδιστής βρέθηκε εκεί για ζήτημα που αφορούσε το υπουργείο.

Πηγή Βίντεο: FACEBOOK – Άδωνις Γεωργιάδης