Απάτη στα Γρεβενά: 25χρονη έχασε σχεδόν 108.000 ευρώ

Σχεδόν 108.000 ευρώ φέρεται να έχασε 25χρονη στα Γρεβενά, αφού άτομα που την προσέγγισαν παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι της ΑΑΔΕ.

Οι επιτήδειοι φέρονται να αξιοποίησαν προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει για τη νεαρή γυναίκα, ώστε να την πείσουν και να αποσπάσουν το μεγάλο χρηματικό ποσό.

Έρευνα για πιθανή σύνδεση με το Καρπερό

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο πίσω από το περιστατικό στα Γρεβενά να βρίσκεται η ίδια εγκληματική ομάδα που είχε εξαπατήσει πολίτη στο Καρπερό πριν από μερικούς μήνες.

Η έρευνα αφορά τόσο την ταυτοποίηση των προσώπων που εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι της ΑΑΔΕ όσο και τη διερεύνηση της πιθανής συμμετοχής τους σε άλλες υποθέσεις με αντίστοιχη μεθοδολογία.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Γρεβενών έχει ήδη λάβει καταθέσεις και μαρτυρίες, στις οποίες περιλαμβάνονται περιγραφές για την εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά των ατόμων που προσέγγισαν την 25χρονη. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται στο πλαίσιο των ερευνών.

Ανησυχία στη Δεσκάτη μετά την απάτη στα Γρεβενά

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Δεσκάτης, όπου κάτοικοι εκφράζουν φόβους για ενδεχόμενες νέες απόπειρες εξαπάτησης.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, με στόχο να εξακριβωθεί η ταυτότητα των δραστών, να αποσαφηνιστεί η πιθανή διασύνδεση με την υπόθεση στο Καρπερό και να διερευνηθεί εάν έχουν εμπλακεί σε παρόμοιες απάτες.